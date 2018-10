(ANSA) – ISTANBUL, 26 OTT – La Turchia ha in mano più informazioni e documenti sull’omicidio di Jamal Khashoggi di quelli diffusi finora pubblicamente. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “Ma non c’è motivo di essere frettolosi. “Il primo passo è che i sauditi dichiarino chi ha ucciso Khashoggi”, ha detto il leader di Ankara. Domenica, gli inquirenti turchi avranno un incontro con il Procuratore generale di Riad a Istanbul per discutere dello stato dell’inchiesta.