(ANSA) – TORINO, 26 OTT – “Ronaldo domani gioca, poi vediamo, facciamo un passo alla volta”. Niente pausa per ‘CR7’, che domani sarà ancora una volta titolare contro l’Empoli. “Non possiamo sapere quello che sarà tra un mese – ha spiegato il tecnico della Juventus -. Sta bene, gioca, inoltre in questo periodo dobbiamo assicurarci il passaggio del turno in Champions contro il Manchester, poi nelle ultime due potremo fare ragionamenti diversi. Pensiamo alla partita di domani, difficile, veniamo da una bella vittoria con Manchester ma anche da un brutto pareggio con il Genoa”.