(ANSA) – CASERTA, 26 OTT – Stava portando il cane a passeggio quando un’auto con quattro ragazzi a bordo lo ha investito in pieno uccidendolo. E’ morto così a Santa Maria a Vico, nel Casertano, un avvocato di 29 anni. Il conducente della vettura, un 31enne, è stato invece denunciato per omicidio stradale. Nell’incidente è rimasto ferito gravemente anche uno dei quattro ragazzi che erano in auto, un’Audi S3; il giovane è in prognosi riservata a Caserta. La vettura, dopo aver centrato in pieno il 29enne avvocato, ha infatti continuato la sua corsa schiantandosi contro un muro. Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni, l’auto andava a forte velocità, per questo motivo il conducente, risultato negativo sia al test per l’alcol che a quello per gli stupefacenti, ha perso il controllo.(ANSA)