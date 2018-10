(ANSA) – ROMA, 26 OTT – Una sezione speciale del Collegio di Garanzia con competenza esclusiva in I Grado sull’ammissione o l’esclusione dalle competizioni delle società sportive dei campionati professionistici di Serie A, B, C di calcio e della Serie A/1 di pallacanestro. È quanto deliberato oggi dalla Giunta del Coni e che dovrà passare per l’approvazione del Consiglio nazionale del pomeriggio. Inoltre è prevista la creazione di un registro unico dei giudici dello sport, con sorteggio e rotazione.