(ANSA) – ROMA, 26 OTT – ‘Se si poteva evitare quanto successo con la B? Sì, nella vita quasi sempre le cose sono evitabili, ma scoprire dalla mattina alla sera che tre società della stessa categoria sono fallite è un fatto di per sé eccezionale: questa è tutta una problematica nata e ancora non definita nel mondo del calcio. Bisognava assumersi responsabilità nell’indicare chi doveva stare dentro”. È quanto sostiene il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito al caos relativo ai ripescaggi di Serie B dopo la sentenza del Tar. “Un problema è che nessuno ha mai veramente detto quali dovevano essere le tre società che potevano essere ripescate. Questo non è certo competenza del Collegio di Garanzia, ma è competenza endofederale”.