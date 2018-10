(ANSA) – MONZA, 26 OTT – E’ stato dimesso dall’ospedale di Monza Alan Hellmeister, 32 enne pilota brasiliano della Gt Open, ricoverato al San Gerardo dal 23 settembre scorso dopo un brutto incidente sul rettilineo dell’Autodromo di Monza durante la Gara 2 dell’International Gt Open. Nello schianto il pilota aveva riportato gravi fratture alle gambe e un trauma toracico con contusione polmonare. Ricoverato prima nel reparto di rianimazione e poi in quello di ortopedia, Hellmeister è stato sottoposto a cinque interventi chirurgici per stabilizzare le fratture. Il pilota farà ora ritorno in Brasile e affronterà la riabilitazione in un centro specializzato. “Una grande équipe, è stata dura ma sono stato assistito al meglio – ha detto il pilota alla direzione ospedaliera – dopo la riabilitazione voglio tornare a correre”.