MADRID – Quello di domani sarà un “viaggio lampo”, il primo di Pedro Sánchez in Italia, da presidente del Governo spagnolo. Si recherà a Milano per incontrare il Sindaco, Giuseppe Sala, e la responsabile della diplomazia europea, Federica Mogherini.

Sia l’incontro con il Sindaco Sala sia la riunione di lavoro con Mogherini avverranno nella sede del Comune. Il colloquio del presidente Sánchez con il Sindaco di Milano avrà luogo alle 14:30. Circa mezz’ora dopo o poco più, invece, è stato fissato l’incontro con Mogherini. E’ anche previsto che il presidente Sánchez assista ad un evento organizzato dal Partito Democratico.

La Moncloa non ha reso noto i temi che saranno affrontati dal presidente Sánchez durante il suo incontro con il Sindaco Sala.

La riunione di lady Pesc con il presidente Sánchez, avviene dopo la conversazione sostenuta giovedì col ministro degli Esteri, Josep Borrell, sul tema della vendita di armi all’Arabia Saudita. Anche per quel che riguarda l’incontro tra il presidente del governo spagnolo e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza, la Moncloa non ha informato gli argomenti al centro dell’interesse. Si pensa, comunque, che il presidente Sánchez toccherà nuovamente il tema della vendita di armi all’Arabia Saudita, probabilmente la problematica sull’emigrazione anche se il flusso si pare sia arrestato a causa del maltempo, temi di interesse nell’ambito comunitario e la necessità di costruire ponti tra Opposizione e Governo in Venezuela. La Spagna è il Paese europeo con il maggior numero di esuli venezuelani.

