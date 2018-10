(ANSA) – ROMA, 26 OTT – Le basse temperature di Phillip Island hanno reso impegnativa la prima giornata di prove del GP di Australia, generando condizioni di scarsa aderenza e difficoltà nel mantenere la temperatura degli pneumatici anche per i piloti Aprilia. Aleix Espargaró ha impiegato i due turni nella comparazione delle due moto a sua disposizione, configurate in maniera diversa. Prove che proseguiranno anche domani, vista la difficile interpretazione dei risultati su un asfalto così freddo. Scott Redding ha lamentato problemi di chattering, che lo hanno portato ad una innocua scivolata nelle FP2. Su questo problema e sulla scelta delle gomme si concentrerà il lavoro di domani per il pilota inglese. “E’ stata una giornata complicata – ha commentato lo spagnolo, che ha fatto segnare il 16/o tempo nelle seconde libere -. La temperatura bassa e lo scarso grip ci hanno reso difficile il lavoro, abbiamo due moto diverse da confrontare e queste condizioni non sono l’ideale. Sul finale delle FP2 ho iniziato a trovare il ritmo ma sono ancora lontano dal feeling che mi aspetto su questo circuito. Domani continueremo nelle prove comparative, vogliamo migliorare”. “Oggi per me era davvero molto difficile guidare – il parere di Redding, penultimo in graduatoria dei tempi -. Ho avuto problemi di chattering fin dall’inizio, decisamente più evidenti rispetto alla prima giornata in Giappone. Proprio a causa delle vibrazioni sono scivolato durante la seconda sessione. Domani lavoreremo su questo e su altre opzioni di pneumatico”.