Primo ospite in studio con Monica Marangoni e Stefano Palatresi è il Sottosegretario agli Affari Esteri Ricardo Merlo. Seguono Riccardo Tulipani, preside della scuola ‘Adriano Olivetti’ e Alex Corlazzoli, maestro di scuola, giornalista e blogger.

Per la rubrica “Hollywood party” Alessandro Boschi ha intervistato l’attore e regista Sergio Rubini. Si prosegue con Maurizio Calvitti, ricercatore della divisione “Biotecnologie e Agroindustria” dell’Enea, mentre la cantante Maria Carfora chiude la puntata accompagnata dal maestro Palatresi.

L’Italia con Voi va prima a Buenos Aires, per conoscere Ernestina Dalla Corte, giovane argentina di origine bellunese, che insegna italiano in Argentina, poi a Dar El Salaam dove Matteo e Sara, due italiani, si prestano a coordinare il lavoro dei medici in Tanzania.

Programmazione Venerdì 26 Ottobre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h18.00

SAN PAOLO h18.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h13.45

SYDNEY h16.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h17.45

