(ANSA) – MILANO, 26 OTT – Erick Thohir lascia non solo la presidenza dell’Inter, ma anche il Consiglio d’Amministrazione del club nerazzurro. L’annuncio è stato dato dalla stessa società, in un comunicato apparso sul sito. “Gli azionisti hanno inoltre approvato la composizione del nuovo consiglio di amministrazione di FC Internazionale Milano S.p.A. e ringraziano Erick Thohir per il suo servizio come membro del consiglio”, si legge nella nota. È il primo passo verso l’addio dell’indonesiano, che resta per ora azionista di minoranza con il 31,05% delle quote: la trattativa per la cessione delle azioni a Suning è, però, in dirittura d’arrivo. Tra i punti all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti figurava anche l’approvazione dei risultati finanziari del club relativi all’anno finanziario 2018. I risultati hanno confermato la tendenza al rialzo degli ultimi due anni, con ricavi dichiarati consolidati pari a 347 milioni di euro, un aumento del 9% rispetto al 2017 e del 45% rispetto al 2016.