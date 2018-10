(ANSA) – MILANO, 26 OTT – “Abbiamo parlato di elezioni europee, siamo il partito di riferimento di tutti i partiti sovranisti d’Europa. E’ un momento storico per l’Italia e per la Lega”: lo ha detto il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini al termine del consiglio federale del partito nella sede di via Bellerio a Milano. “Non ci sono né ci saranno congressi, non cambiamo simbolo, Alberto da Giussano resta dov’è”, ha aggiunto.