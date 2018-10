(ANSA) – ROMA, 26 OTT – Sull’autoriforma della giustizia sportiva deciso dalla Giunta odierna “voterò a favore, ma non posso dire di esserne entusiasta, non lo posso essere quando si toglie la giustizia endofederale che fa parte della storia delle federazioni. Riguarda solo noi e il calcio, ma è mio dovere dire che oggi la pallacanestro ha perso un po’ di autonomia”. Sono i contenuti dell’intervento del presidente della Fip ed ex numero uno del Coni, Gianni Petrucci, nel Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale, in corso nel Salone d’Onore. Il riferimento è alla decisione della Giunta, che sarà votata tra poco dal Consiglio, di prevedere l’istituzione di una sezione specifica del Collegio di Garanzia dedicata esclusivamente all’ammissione o esclusione dei club di Serie A, B e C di calcio e di quelli di A/1 di basket nei campionati professionistici.