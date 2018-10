(ANSA) – BOLZANO, 26 OTT – Il 47,4% degli altoatesini legge i quotidiani su carta o in rete, mentre il 37,9% vede almeno uno spettacolo teatrale l’anno. Lo rileva l’Istituto provinciale di statistica (Astat) attraverso l’indagine “Multiscopo-aspetti della vita quotidiana”, secondo cui la partecipazione culturale in Alto Adige è più alta rispetto alla media nazionale. Oltre al teatro (19,2% la media italiana), gli altoatesini seguono concerti di musica classica con una percentuale del 15,6% (9,1% a livello nazionale) e concerti di altra musica con una percentuale del 34,7% (18,6% la media italiana). Anche la frequentazione di musei o mostre è più elevata con un 37,3% contro il 30,6%. Il 34,2%, poi, legge almeno 4 libri in un anno, in formato cartaceo, digitale o audio (contro il 21,5%). Per il cinema, invece, in Alto Adige si riscontrano livelli di frequentazione regolare più bassi rispetto a quelli medi nazionali: il 14,5% degli altoatesini si reca al cinema almeno quattro volte in un anno contro il 19,5% dei connazionali.