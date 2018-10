(ANSA) – ROMA, 26 OTT – “Voto a favore, ma con riserva: quella di stimolo al mondo del calcio, che sta lavorando per eliminare le cause di questi processi. Provo un senso di grande amarezza, perché il provvedimento certifica l’incapacità da parte di alcuni organismi sportivi che purtroppo ancora oggi non riescono a dare risposte”. Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenendo alla discussione in Consiglio nazionale del Coni relativa all’approvazione dell’autoriforma della giustizia sportiva. “Voto a favore – ha specificato il numero uno di via Allegri – anche per ammortizzare quell’amarezza, ritenendo che la maggior parte di tutti i provvedimenti e i procedimenti relativi i professionisti al 90% riguarda il mondo del calcio. Questo mi amareggia, perché il nostro mondo non è stato in grado di dare una risposta concreta”. “Non so se ci sarà una conversione di questo decreto legge – ha concluso Gravina – ma, nel caso ci dovesse essere la possibilità di coinvolgere il mondo endofederale, sarebbe un successo per tutti”.