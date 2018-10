(ANSA) – MILANO, 26 OTT – “Non c’è stato alcun contatto con Marotta. In questo momento nessuna delle cose lette è vera. La verità è che non ho mai fatto accordi con lui”. Il neopresidente dell’Inter, Steven Zhang, smentisce l’accordo già avvenuto con Beppe Marotta per un ruolo in nerazzurro. “Il futuro è futuro, non si può sapere cosa accadrà – ha proseguito -. Se ci saranno opportunità da cogliere per migliorare questa squadra in campo e fuori, le prenderemo in considerazione, a prescindere dai singoli nomi”.