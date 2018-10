(ANSA) – MILANO, 26 OTT – “Riprenderemo a breve i contatti con il Milan per valutare le soluzioni per quanto riguarda la questione San Siro. È un progetto che non si può più rimandare”. Lo ha detto l’amministratore dell’Inter Alessandro Antonello, nel corso della conferenza stampa al termine dell’assemblea dei soci. “Fa parte del progetto di crescita del club avere una struttura adeguata – ha proseguito -. Ora ci sono le condizioni corrette dopo il passaggio di proprietà del Milan, daremo una accelerata al piano di cui si sta parlando da molto tempo. La prossima estate, inoltre, inizieremo i lavori per ampliare il centro sportivo Suning ad Appiano”.