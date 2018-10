(ANSA) – NUORO, 26 OTT – Trent’anni di carcere per Dimitri Fricano, il giovane di Biella reo confesso dell’omicidio della fidanzata Erika Preti, uccisa il 12 giugno 2017 in una villetta di San Teodoro, in Sardegna, dove la coppia era in vacanza. Lo ha decido il Gup del tribunale di Nuoro Mauro Pusceddu dopo tre ore di camera di consiglio. Il Pm Riccardo Belfiori aveva chiesto 30 anni di carcere per il rito alternativo, che prevede lo sconto di pena. Il giovane non era presente all’udienza, c’erano invece i genitori di Erika, Fabrizio Preti e Tiziana Suman. “Siamo soddisfatti perché è stata riconosciuta la piena responsabilità di Dimitri nel delitto di nostra figlia”, hanno commentato subito dopo la lettura della sentenza.