(ANSA) – ROMA, 26 OTT – “Spero in 15-20 giorni di individuare il nome giusto per la carica di ad della lega di Serie A. Deve essere una persona che abbia l’ampio consenso e, se l’assemblea mi segue, entro novembre dovrebbe essere tutto a posto”. Lo ha detto il presidente della Lega di Serie A, Gaetano Miccichè, a Sky sport, spiegando che la nuova figura serve “per dare un’organizzazione dell’azienda più moderna, efficiente e più vocata allo sviluppo e all’internazionalizzazione”. Miccichè ha anche parlato della questione dei criteri di iscrizione ai campionati, che rientra nel programma anche del nuovo presidente della Figc, Gabriele Gravina: “Bisogna dire basta agli avventurieri, creando dei sistemi di verifica e di analisi iniziali molto rigorosi per far sì che chi diventa il presidente di una squadra debba avere requisiti attitudinali ed etici, ma anche patrimoniali, economici. Questo già è stato fatto, ma con la mia presidenza si irrigidirà ancora di più”, ha affermato il n.1 della Lega.