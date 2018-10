(ANSA) – BOLZANO, 26 OTT – Le impiegate con contratti a tempo indeterminato hanno più figli di quelle con contratto a termine. Lo rileva l’Osservatorio provinciale altoatesino mercato del lavoro. Le straniere con un’occupazione dipendente non presentano differenze significative rispetto alle loro colleghe di nazionalità italiana per quanto riguarda il tasso di fecondità totale (1,57 contro 1,58). Le cittadine italiane presentano differenze a seconda che siano occupate o meno, ma, contrariamente alle straniere, il numero di figli aumenta tra chi ha un’occupazione dipendente. Complessivamente il tasso di fecondità delle cittadine italiane tra il 2010 e il 2014 è stato di 1,50 figli per donna, tasso che sale a 1,59 figli tra le donne con un lavoro dipendente, mentre scende a 1,30 tra le donne disoccupate o lavoratrici autonome. Le impiegate a tempo determinato in Alto Adige presentano un tasso di fecondità totale di 1,39 figli per donna, inferiore rispetto a quelle che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato(1,76).