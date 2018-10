(ANSA) – ROMA, 26 OTT – Dominio azzurro nella categoria che ha aperto l’edizione 2018 della tappa italiana della Longines FEI Jumping World Cup™. Il premio Clabel impianti Ippici – prova a due fasi – con ostacoli da 145 centimetri ha infatti visto ai primi posti i cavalieri italiani. Il più veloce dei 43 binomi al via è stato Eugenio Grimaldi che con Hurricaine van de Fruitkort è stato velocissimo e con il tempo di 32.04 secondi conquistando una vittoria per lui molto importante, visto che era all’esordio in una categoria di un CSI5*-W. Il 32enne cavaliere napoletano ha preceduto sul cronometro il giovane toscano Guido Franchi con Quixotic DC (32.21) e Filippo Marco Bologni con Quidich de la Chavee (32.57). Quarto posto ancora italiano Emanuele Gaudiano con Chekhof PKZ (32.93). leggi tutto.