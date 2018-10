(ANSA) – ROMA, 26 OTT – “Road to Rome 2022”, anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris assisterà al tee shot di golf in programma domani sulla Terrazza dei Cannoni di Castel Dell’Ovo. L’evento “Golf in piazza” vedrà, tra gli altri, la presenza nella città partenopea di Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup 2022, e Giuseppe Incocciati, ex calciatore del Napoli di Diego Armando Maradona.