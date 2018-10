ROMA. – Stop agli aumenti dell’Iva, almeno per il 2019. Due fondi ad hoc per reddito di cittadinanza e pensioni ma le misure nel dettaglio rinviate ad altri provvedimenti. Spinta agli investimenti e flat tax per le imprese. Contiene tutti gli annunci di queste settimane la legge di Bilancio che dovrebbe essere trasmessa alle Camere all’inizio la prossima settimana.

Nelle bozze del testo compaiono, un po’ a sorpresa, aumenti di tasse su sigarette e giochi. Mentre dovrebbero entrare nel testo ‘base’ anche i Cir, i piani di risparmio per l’acquisto di Btp esentasse per spingere le famiglie a comprare i titoli di Stato italiani.

Ecco una sintesi della manovra, al momento di 73 articoli:

STOP CLAUSOLE IVA: arriva la sterilizzazione completa per il 2019 (12,5 miliardi circa) e per il 2020 e 2021 (rispettivamente per circa 5,2 e 3,8 miliardi). La nuova norma prevede quindi l’aumento dell’aliquota al 10% all’11,5% a decorrere dal 2020, mentre l’aliquota ordinaria al 22% passerà al 24,1% per arrivare nel 2021 al 24,5%. Nel 2019 niente aumenti anche per le accise sulla benzina, che dovrà poi portare nel 2020 un contributo ridotto (da 350 a 140 milioni), che diventano 300 dal 2021.

FONDI ‘COMUNICANTI’ PER REDDITO E PENSIONI: le due misure ‘bandiera’ hanno due fondi ad hoc per il 2019 da 9 e 6,7 miliardi (7 dal 2020). Lo stanziamento per il reddito andrà anche alla pensione di cittadinanza e assorbirà le risorse del Rei (circa 2,2 miliardi nel 2019, 2,15 nel 2020 e 2,13 dal 2021), che sopravvivrà fino all’entrata in vigore del nuovo strumento contro la povertà. Se emergeranno risparmi sarà possibile una “compensazione” tra i due Fondi. Per monitorare la spesa sarà effettuato un check trimestrale. Le modalità di attuazione del reddito saranno stabilite con altri provvedimenti ad hoc. E anche ‘quota 100’ dovrebbe avere un suo ddl.

INVESTIMENTI: gli stanziamenti aggiuntivi ammontano a quasi 6 miliardi nel 2019. I fondi sono due, uno per le amministrazioni centrali (2,8 miliardi) e uno per gli enti territoriali (3 miliardi). Per dare ulteriore spinta possibili assunzioni straordinarie di personale “altamente qualificato”. Arriva anche la ‘Centrale per la progettazione delle opere pubbliche’ all’Agenzia del Demanio, che avrà fino a 500 assunzioni in più.

FLAT TAX ENTRO I 65MILA EURO, MA VIA IRI: cancellata l’Iri già dall’attuale periodo d’imposta. Per professionisti e autonomi viene ampliato il regime forfettario al 15%. Per ricavi e compensi tra 65mila euro e 100mila euro nel 2020 potrebbe arrivare una seconda aliquota al 20%.

ARRIVA LA MINI-IRES, MA SALTA L’ACE: per le imprese che investono o assumono nuovi dipendenti, anche a tempo determinato, ci sarà lo sconto di 9 punti dell’Ires (dal 24% al 15%). La manovra però cancella l’Ace, a partire dal 2019.

CREDITO D’IMPOSTA DIMEZZATO, RIVISTO IPERAMMORTAMENTO: dimezzato il tetto annuale per il bonus che sarà erogato nella misura del 50% solo per alcune spese (come personale e contratti con le università) mentre per le altre sarà al 25%. Avrà invece 3 aliquote l’iperammortamento (150% fino a 2,5 milioni di euro, al 100% fino 10 milioni e 50% fino a 20 milioni). Confermata la maggiorazione del 40% per i software.

ANCHE PER I NEGOZI CEDOLARE SECCA AL 21%: si applicherà agli affitti di immobili a uso commerciale, per i nuovi contratti del 2019, purché al 15 ottobre 2018 non risultino altri contratti. STATALI: per il triennio sono stanziati circa 3 miliardi per il rinnovo dei contratti (le coperture al momento sono indicate solo per la metà). Previste anche risorse per le assunzioni, destinate, in via prioritaria a nuovi concorsi per accelerare su digitalizzazione e gestione di fondi strutturali e investimenti. Prevista anche l’assunzione di 1.500 vigili del fuoco.

CAPITOLO AD HOC PER GENOVA E SISMA: per il capoluogo ligure sono stanziati 100 milioni in 2 anni per la proroga della Zona Franca Urbana, 160 per l’autotrasporto e 50 milioni l’anno (dal 2019 al 2022) per l’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale. Per il sisma dell’Emilia del 2012 viene invece prorogata l’esenzione Imu sui fabbricati non ancora ricostruiti e inagibili e la sospensione dei mutui. Prorogata la gestione straordinaria per il sisma del Centro Italia del 2016.

ECOBONUS, MOBILI, GIARDINI, SPORT BONUS: proroga di un anno per il credito d’imposta al 65% sulle erogazioni liberali per gli impianti sportivi. Conferma di un anno anche per il bonus sulla riqualificazione energetica (65% che scende al 50% per le finestre), sulle ristrutturazioni al 50%, sui mobili al 50% (con limite a 10mila euro di spesa) e per i giardini al 36%.

CANONE RAI RESTA A 90 EURO, FONDI A FAMIGLIA: arrivano 100 milioni al fondo per la famiglia dal 2019, mentre il canone Rai resta fissato agli attuali 90 euro con esenzione per gli over 75 sotto gli 8mila euro di reddito.

LISTE ATTESA SANITA’: stanziati 150 milioni in tre anni per spingere i sistemi di prenotazione elettronica.

RISORSE DA ASTA 5G, RINCARI PER GIOCHI E SIGARETTE: a copertura della manovra ci saranno i maggiori introiti dell’asta per le frequenze 5G (6,55 miliardi, contro i 2,5 preventivati) e rincari delle tasse su sigarette, sigari e tabacco trinciato e sul prelievo sui giochi, che sale dello 0,5%. Altre risorse arriveranno dagli aumenti degli acconti per le assicurazioni e da interventi sui sistemi di tassazione delle banche.