(ANSA) – ROMA, 26 OTT – Primo giorno di prove libere del gp del Messico all’insegna della Red Bull. Max Verstappen è stato infatti il più veloce anche nella seconda tornata in 1:16.720, nonostante nel finale si sia dovuto fermare per un problema forse idraulico alla monoposto. Subito alle spalle del giovane pilota il compagno di scuderia Daniel Ricciardo (1:16.873), seguito dalla Renault di Carlo Sainz (1:17.953) e dalla Ferrari di Sebastian Vettel, che ha chiuso al quarto posto (1:17.954). Più indietro Raikkonen: ottavo. Settimo tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton (1:18.100).