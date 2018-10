(ANSA) – MILANO, 26 OTT – ”Avanti con fiducia”. Lo dice Paolo Maldini, confermando di fatto la panchina di Gennaro Gattuso. ”Il derby – ammette Maldini, durante una serata-evento all’Istituto dei Tumori di via Venezian a Milano – lo abbiamo giocato male, e comprendo perfettamente la grande delusione per la partita di coppa. Però si va avanti con la fiducia che ci animava prima di queste due sconfitte consecutive, tenendo ben presente che arrivando da un sesto posto l’obiettivo che ci siamo dati è il quarto posto, cioè un altro significativo miglioramento”. Maldini ordina di tenere la barra dritta: ”Adesso abbiamo due match ravvicinati a San Siro contro le genovesi e vincendoli potremmo tornare a ridosso della zona Champions. C’è fiducia anche perché il Milan ha dato dimostrazioni di bel gioco in quasi tutte le sue partite. L’Inter del derby ci è stata superiore però l’Inter contro il Parma era stata irriconoscibile. È il nostro campionato, anche le piccole possono porre problemi”.