CARACAS – La FIFA ha rilasciato ufficialmente il nuovo ranking e stavolta, davanti a tutti, c’è il Belgio di Eden Hazard. Le Furie Rosse sono riuscite ad accaparrarsi il primo posto, con un solo punto in più della Francia che insegue. Salgono anche l’Italia ed il Venezuela.

La Vinotinto sale al 29esimo posto, due posti in più rispetto al mese scorso. Nelle ultime due giornate Fifa, la nazionale di Dudamel ha portato a casa una vittoria (2-0 contro gli Emirati Arabi Uniti) ed una sconfitta (4-2 contro i paesi baschi).

Prima delle quattro gare disputate quest’anno, la Vinotinto era rimasta ferma ai box per quasi un anno. Ma in questo periodo inspiegabilmente saliva di posizioni. Da aprile 2016 ad oggi la nazionale creola é salita dal 74esimo posto al 29esimo.

“Tutto questo é frutto dello sforzo che stanno facendo i nostri calciatori grazie al loro talento ed orgoglio. Siamo privilegiati di vivere questo momento speciale del nostro calcio. Essere nella Top 30 ci invita a continuare a lavorare per centrare il nostro obiettivo: il mondiale di Catar 2022” ha spiegato Rafael Dudamel in un comunicato stampa.

Nel mese di novembre il Venezuela tornerà in campo per sfidare Giappone (16 novembre) ed Iran (20 novembre).

Gli azzurri, grazie alla vittoria di misura ottenuta nella gara di Nations League a Chorzów, scavalcano la Polonia nel ranking FIFA. L’Italia occupa attualmente il 19° posto della graduatoria mondiale.

Le sorprese, però, non vanno cercate soltanto tra le “big”: il nuovo ranking riserva grandi gioie e dolori rispettivamente per Gibilterra e Mozambique. I primi, ora al 190esimo posto, sono saliti di ben otto posizioni in classifica in seguito alla storica impresa contro l’Armenia. I secondi, invece, hanno subito un drop di nove posizioni, perdendo ben 24 punti, alla pari del Congo.

Il prossimo Ranking Fifa verrà reso pubblico il 29 novembre, i tifosi della nazionale creola incrociano le dita per continuare a scalare posizioni.

(di Fioravante De Simone)