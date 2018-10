ROMA. – Crescono i finanziamenti concessi per acquistare una casa e crescono gli immobili acquistati con un mutuo: nel 2017 sono stati sottoscritti e registrati complessivamente circa 403 mila atti di iscrizione ipotecaria, per un totale di 93,5 miliardi di capitale di debito finanziato (+9,1% dal 2016) a fronte di 917.313 immobili (+4%) concessi in garanzia. E’ quanto emerge dal nuovo Rapporto annuale Mutui Ipotecari dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Poco più del 60% (57 miliardi) dei finanziamenti garantiti da ipoteche immobiliari deriva da atti di mutuo con immobili residenziali. A livello geografico, sia in termini di numero di immobili sia di valore del capitale di debito, al Nord si concentra oltre il 50% dei mutui ipotecari. Inoltre, quasi un quarto del capitale finanziato (21,8 miliardi) deriva da atti in cui le unità immobiliari concesse a garanzia del credito sono ubicate nelle otto maggiori città per popolazione.

Nelle grandi città, infatti, a fronte del 12% circa di immobili ipotecati corrisponde una quota superiore al 23% di capitale. Il 10% del capitale nazionale è ‘estratto’ da immobili ubicati a Milano; segue Roma (8,3%), che ha il maggior numero di immobili ipotecati (41.492; seconda Milano con 25.133). Nelle grandi città, inoltre, il capitale mostra un deciso rialzo (+34,1%), dovuto soprattutto al risultato di Milano, dove il capitale è oltre il 70% in più del 2016.

Guardando all’andamento degli ultimi quattordici anni, i capitali finanziati con mutui ipotecari mostrano una sostenuta crescita fino a raggiungere il valore massimo nel 2007 superando i 200 miliardi di euro (+49% rispetto al 2004) per poi calare repentinamente negli anni successivi fino a raggiungere il valore minimo nel 2014, quando il capitale complessivo è solo 58,3 miliardi di euro, ben il 72% in meno in 7 anni.