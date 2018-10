BARI. – Spintonati con forza in un angolo con il viso contro il muro, la testa sbattuta sui banchi, schiaffi sulle braccia e sul volto, minacce di morte e di punizioni con corde e morsi. È il “trauma”, come lo definiscono le mamme, subito per mesi da tredici bambini di una scuola materna del barese. Per maltrattamenti aggravati sono ora ai domiciliari quattro maestre, arrestate dai carabinieri al termine di una indagine iniziata nel dicembre 2017 e che, grazie a testimonianze ma soprattutto a intercettazioni ambientali audio e video, ha accertato decine di episodi.

Nelle immagini, che immortalano la classe da marzo a maggio 2018, si vedono le maestre che strattonano i bambini, tutti dell’età di tre anni, e li trascinano sul pavimento fino a farli cadere, costringendoli a trascorrere buona parte delle mattinate seduti con la testa sul banco. Quando qualcuno provava a sollevare il capo, le maestre tornavano a spingerlo contro il banco, in alcuni casi sbattendolo con forza.

“Mio figlio tornava sempre a casa con lividi e graffi e quando gli è stato chiesto di raccontare quello che le maestre facevano in classe, gli hanno dato del bugiardo”, riferisce una mamma. Un’altra racconta che il figlio “piangeva quando vedeva il cancello dell’asilo e aveva cominciato a fare la pipì a letto”.

“Mi hanno raccontato di lividi in testa e ora, vedendo i video, abbiamo capito perché visto che gli sbattevano la testa sui banchi” dice la rappresentante di classe, alla quale le mamme dei bambini vittime dei maltrattamenti hanno riferito quanto accaduto ai loro figli. “Le maestre – continua – si giustificavano dicendo che i bambini erano vivaci e non scolarizzati e che si procuravano i lividi malmenandosi tra di loro, ma non era vero”.

All’inizio dell’anno scolastico i bambini in quella classe erano 27 ma nel corso dei mesi alcuni genitori, proprio a causa dei sospetti di maltrattamenti, hanno deciso di spostare i propri figli in altre strutture. Le mamme raccontano anche di essere state minacciate di denuncia, di non essere state credute. “Ora vogliamo le scuse di tutti – dicono – perché siamo state derise per tutto l’anno”.

I bambini sarebbero stati anche minacciati di “essere legati con la corda”, di “avere le botte” e di essere “portati in caserma dai Carabinieri dove un cane gli avrebbe dato un morso”. Gli stessi Carabinieri che in pochi mesi, coordinati dalla Procura di Bari, hanno accertato le violenze e arrestato le quattro maestre.

(di Isabella Maselli/ANSA)