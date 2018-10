(ANSA) – ROMA, 27 OTT – “C’è un mondiale marche ancora da vincere, alla Honda me lo ricordano spesso. Mi sento come sempre: spingo come un pazzo, qualche volta cado, lavoro per la gara. Le motivazioni non mi mancano”. Marc Marquez ha spiegato così, in conferenza stampa, come ha conquistato la pole in Australia, la quinta di fila a Phillip Island, senza risentire del titolo vinto in Giappone. Dopo la pioggia caduta in avvio di Q2 “era difficile capire in quali punti della pista spingere – ha spiegato il campione mondiale della MotoGp – ma al mio box hanno fatto un ottimo lavoro di messa a punto e, passo dopo passo, abbiamo trovato la formula giusta. Domani vedremo il meteo, sarà importante la scelta della gomma posteriore”. Alla domanda di indicare il suo favorito per la vittoria, Marquez ha fatto il nome di Andrea Iannone, che domani partirà dalla quarta piazzola in griglia: “E’ l’unico che ha mostrato di avere qualcosa in più degli altri in termini di velocità”.