(ANSA) – MILANO, 27 OTT – La Gdf di Como e il Centro Operativo di Milano della Direzione Investigativa Antimafia hanno eseguito un decreto emesso dal Tribunale di Como, su proposta del direttore della Dia, nei confronti degli eredi e dei prestanome di un condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, nato a Napoli e residente a Como, morto nel gennaio del 2017. Il sequestro deriva dalle indagini condotte dai finanzieri nei confronti dell’uomo, caratterizzato da una pericolosità sociale “qualificata”, poiché aveva avuto, nel tempo, rapporti con camorra e ‘ndrangheta ed era stato condannato per reati commessi nell’ambito di associazioni a delinquere di stampo mafioso. Su proposta del direttore della Dia, il Tribunale di Como ha sequestrato 4 abitazioni, per un valore di circa un milione di euro, tutte nel Comune di Como e nella disponibilità del nucleo familiare del deceduto o di suoi prestanome.