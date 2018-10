(ANSA) – ROMA, 27 OTT – Il Messico ha offerto permessi di lavoro temporanei ai migranti che fanno richiesta di asilo, mentre una carovana di migliaia di persone provenienti in maggioranza dall’Honduras sta attraversando il Paese in direzione degli Usa. Lo riferisce la Bbc. Le autorità messicane prevedono di fornire ai migranti anche carte d’identità temporanee, assistenza sanitaria e istruzione. Ma per beneficiarne i richiedenti dovranno rimanere negli Stati meridionali messicani di Chiapas e Oaxaca. Gli Usa invieranno circa 800 soldati al confine con il Messico per fermare la carovana dei migranti.