(ANSA) – ROMA, 27 OTT – Il freddo asfalto di Phillip Island non ha reso facile il lavoro di team Aprilia e dei piloti. Sia Aleix Espargaró che Scott Redding hanno compiuto passi avanti rispetto a ieri, lavorando intensamente sul setup delle loro RS-GP. Nonostante ciò partiranno in settima ed ottava fila. “Con queste basse temperature e, soprattutto, con un vento così freddo, specialmente la gomma davanti soffre. Questo rende la moto difficile da far girare e nervosa – spiega lo spagnolo – Siamo riusciti a migliorare tra le FP3 e le FP4, stravolgendo il setting della moto. Abbiamo trovato una base su cui lavorare, anche se tempo e posizione non sono quelli che ci aspettiamo”. “Anche usando la mescola più morbida non sono riuscito a trovare la giusta confidenza – le parole di Redding – Per le FP4 abbiamo fatto dei grossi cambiamenti e sono riuscito a recuperare un po’ il feeling, ma in qualifica il divario si è riconfermato perché evidentemente gli altri riescono a sfruttare un grip migliore”.