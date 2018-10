(ANSA) – TORINO, 27 OTT – “Siamo sempre stati contrari alla Tav, la posizione è già nota da tempo. Ora la decisione spetta al governo e spero si arrivi in fretta ad una conclusione”. La sindaca di Torino Chiara Appendino, a margine del Climathon, la maratona di idee sui cambiamenti climatici, risponde a una domanda sulle polemiche per l’ordine del giorno M5S contrario all’opera che sarà discusso lunedì in Consiglio comunale. La sindaca non parteciperà al dibattito perché in partenza per Dubai, dove è attesa da impegni istituzionali.(ANSA).