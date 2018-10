(ANSA) – MILANO, 27 OTT – Il neopresidente dell’Inter, Steven Zhang, ha parlato della volontà di rimanere a San Siro e ha sollecitato il Milan e il Comune a lavorare in questo senso. “Mi pare che sia più il Milan che si deve allineare – ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interpellato sulla questione a margine dell’inaugurazione del nuovo parco cittadino, la biblioteca degli alberi -. In ogni caso apprezzo il fatto che il Milan dica che vuole lavorare con l’Inter”. Il sindaco ha poi ribadito che “la soluzione migliore è che entrambe le squadre rimangano a San Siro, perché ha una storia ed evoca tanti ricordi. La via migliore è quella di rimettere a posto il Meazza, in quel caso il Comune parteciperà sia a scomputo dell’affitto sull’intervento, sia che ci vogliano proporre un affitto molto più lungo, non c’è problema”. In merito alla possibilità di cedere il diritto di superficie dello stadio alle squadre per 99 anni Sala ha spiegato che il Comune “è aperto a tutto, anche a soluzioni del genere”, ha concluso.