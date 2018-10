(ANSA) – ROMA, 27 OTT – “Il Napoli in Champions League meritava la vittoria col Psg, ho visto una squadra in ottima condizione di forma fisica e mentale. Noi col Cska invece ci siamo ritrovati rispetto alla partita con la Spal. Domani mi aspetto la stessa prestazione dello scorso anno al San Paolo, deve esserci il desiderio di fare una grande gara senza la quale non riusciremo a venire fuori con un risultato importante. L’avversario è forte, è la principale antagonista della Juventus e ha un allenatore di grandissima esperienza”. Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della trasferta in casa del Napoli di Ancelotti. “Mi piace tantissimo il modo di fare di Carlo, la sua gestione del gruppo e di determinati momenti della stagione – ha aggiunto parlando del collega -. Quando tanti calciatori parlano bene di un allenatore significa che ha qualcosa, e esula dal discorso tecnico-tattico”.