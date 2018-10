(ANSA) – ROMA, 27 OTT – “Siamo già caduti e non possiamo permettercelo. Più si fanno capitomboli e più c’è il rischio di non rientrare in Champions League. Dobbiamo essere bravi a non sbagliare”. È il messaggio che Eusebio Di Francesco manda alla Roma alla vigilia della trasferta con il Napoli. “Dobbiamo credere di poter recuperare il distacco che c’è ora dal Napoli. Alle porte c’è una partita importante che può già permetterci di farlo – sottolinea il tecnico giallorosso -. Penso poi che noi abbiamo più margini di crescita”.