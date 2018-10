(ANSA) – ROMA, 27 OTT – “Anche Conte sbaglia. Non ci possono essere penali, semplicemente perché non esiste alcun contratto tra Stato e TAP. Non ci possono nemmeno essere costi a carico dello Stato, semplicemente perché, non essendovi ad oggi il rispetto delle prescrizioni da parte di TAP, non vi può essere responsabilità dello Stato. Continuiamo ad avere fiducia nella magistratura”. Lo affermano i senatori Lello Ciampolillo e Saverio De Bonis e la deputata Sara Cunial, del M5S a margine della comunicazione del Presidente Conte sulle presunte penali nel caso in cui si bloccasse il gasdotto TAP.