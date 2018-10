(ANSA) – GENOVA, 27 OTT – “Contro il Milan è una sfida di prestigio: è importante confrontarci con avversari più blasonati e costruiti per obiettivi diversi. Questo ci fa crescere”. L’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, mette nel mirino la gara di San Siro in programma domani alle 18 e confessa che ha ancora diversi dubbi per la formazione titolare. Sulla trequarti si candida Saponara, in pole rispetto a Ramirez e Caprari, mentre a centrocampo Linetty è favorito su Barreto per una maglia da titolare”, spiega Giampaolo, che sottolinea: “In tanti insidiano i cosiddetti titolari. Chi gioca non deve sedersi sugli allori, non deve pensare di avere il posto garantito perché chi sta dietro è con il fiato sul collo”.