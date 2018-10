(ANSA) – NEW YORK, 27 OTT – L’Unabomber Cesar Sayoc ha lavorato nel suo passato come Dj in un club dove si e’ esibita anche Stormy Daniels, la porno star che ha avuto una relazione con il presidente Donald Trump. Lo riporta la Cnn. L’Unabomber Cesar Sayoc ”era perso. In Donald Trump ha trovato un padre”. Lo afferma Ron Lowy, il legale della famiglia dell’uomo fermato per i pacchi bomba inviati a esponenti democratici. In un’intervista alla Cnn, Lowy spiega che quando ha interagito con Sayoc ”ho realizzato che aveva un quoziente intellettivo piu’ basso e problemi emotivi. Era come un 14enne nel corpo di un adulto. Non agiva come un individuo normale”.