(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 27 OTT – Le prestazioni negative del Milan giustificano le prove opache di Gonzalo Higuain secondo Rino Gattuso, che però chiede più serenità da parte del suo giocatore simbolo. “Quando una squadra non funziona, vengono fuori prestazioni non brillati come quelle di Higuain. La squadra deve metterlo in condizione di esprimersi al massimo”, ha notato l’allenatore, riferendosi al derby e al ko con il Betis in cui l’attaccante argentino è apparso piuttosto nervoso: “Da lui mi aspetto sempre una parola di incoraggiamento agli altri, ne abbiamo parlato, si deve innervosire meno. Deve pensare a giocare senza perdere energie protestando. Comunque è un leader in spogliatoio, per i sudamericani è una guida. Se ora le sue prestazioni non sono buonissime le responsabilità sono di tutti noi”.