(ANSA) – ROMA, 27 OTT – Il gip di Roma, Maria Paola Tomaselli, ha convalidato il fermo dei tre indagati per la morte e lo stupro di Desiree Mariottini. Il giudice si è riservato di decidere nelle prossime ore in merito all’emissione della misura cautelare. Intanto gli indagati provano a difendersi. “Non mi sarei mai permesso neanche di sfiorare Desirée perché si vedeva che era una bambina”, avrebbe riferito al suo avvocato Alinno Chima, il nigeriano fermato. Mentre Brian Minteh, il cittadino senegalese, davanti al gip ha detto “Io non c’entro nulla con questa storia. Non sono stato io, sono stati altri”. In base a quanto si apprende l’uomo, durante l’atto istruttorio, avrebbe fatto i nomi di altre persone. Nominativi su cui gli investigatori dovranno effettuare ulteriori accertamenti e verifiche.