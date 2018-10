(ANSA) – ROMA, 27 OTT – Il Borussia Dortmund frena e il Bayern Monaco gli rosicchia due punti in classifica. La capolista, infatti, è stata fermata in casa sul 2-2 dall’Hertha Berlino, nella sfida della 9/a giornata in Bundesliga. Non è bastata una doppietta di Sancho, al 27′ del primo e al 16′ della ripresa, per garantire la vittoria ai gialloneri, che hanno dovuto subire la doppietta di Kalou, firmata fra il 41′ del primo tempo e il 46′ della ripresa. Il Bayern Monaco è uscito vittorioso dalla trasferta di Magonza, dove si è imposto per 2-1, grazie alle reti di Goretzka al 39′ del primo tempo e Thiago Alcantara al 17′ della ripresa. Inutile il gol del momentaneo pareggio siglato da Boetius al 3′ della ripresa per i padroni di casa. Situazione in classifica: Borussia Dortmund punti 23, Bayern Monaco 19, nell’attesa che scenda in campo il Werder Brema, attualmente appaiato al Borussia Moenchengladbach a quota 17, che ospiterà domani alle 18 il Bayer Leverkusen.