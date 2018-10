(ANSA) – ROMA, 27 OTT – “I miei giocatori credono in me, e io ancor di più in loro. Vogliamo dare una grande gioia ai nostri tifosi, e questa sarebbe la partita adatta, anche se difficile. Ma noi siamo ambiziosi al massimo”. Così Julen Lopetegui, tecnico del Real secondo molti in bilico, alla vigilia del ‘Clasico’ del Camp Nou contro il Barcellona. “Un Barcellona-Real Madrid non ha paragoni a livello calcistico – dice ancora l’ex ct della Spagna – e tutti si aspettano un match spettacolare. Anch’io credo che lo sarà. Le voci su di me? Non sto a sentirle, io devo concentrarmi su questa partita e su come migliorare la nostra efficacia in modo da vincere. Credo che continuerò a respirare anche dopo questo ‘Clasico’, quindi non morirò. A loro mancherà Messi? Il Barcellona rimane comunque una grande squadra”.