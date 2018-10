(ANSA) – ROMA, 27 OTT – Longines Fei Jumping world cup pronti via. Domani alle 14.15 al Padiglione 8 di Verona in occasione di Fieracavalli va in scena la terza tappa del circuito Europa Occidentale di Coppa del Mondo 2018/19 con i migliori binomi al mondo, per una gara di altissima levatura tecnica e spettacolare, dotato di un montepremi di 190 mila euro. Già da un mese sold out. Quaranta i binomi impegnati. Il primo a scendere in campo proprio un azzurro, Bruno Chimirri (su Tower Mouche), l’ultimo Lorenzo Di Luca (Ensor de Litrange LXII). Per l’aviere scelto un ottimo sorteggio. Gli altri azzurri in ordine di entrata: Luca Marziani (10, Tokio Du Soleil), Piergiorgio Bucci (11, Driandria), Riccardo Pisani (16, Chaclot), Paolo Paini (17, Ottava Meraviglia di Ca’ S. Giorgio), Lucia Le Jeune Vizzini (19, Cabalgaro Z), Gianni Govoni (20, Antonio), Alberto Zorzi (21, Contanga) e Emanuele Gaudiano (32, Chalou).