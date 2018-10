(ANSA) – ROMA, 27 OTT – “Di Maio si sta comportando da imbroglione, come su Ilva. Non esiste una penale perché non c’è un contratto (fra lo Stato e l’azienda Tap ndr) ma, in caso, una eventuale richiesta di risarcimento danni” da parte dell’impresa “visto che sono stati fatti investimenti a fronte di un’ autorizzazione legale”. Lo afferma all’ANSA l’ex ministro del Mise Carlo Calenda a proposito delle dichiarazioni di Di Maio su penali da 20 miliardi in caso di mancata realizzazione della Tap. “Di Maio sta facendo una sceneggiata e sta prendendo in giro gli elettori ai quali ha detto una cosa che non poteva mantenere”, aggiunge. Calenda ha poi ricordato come “anche con il parere dell’Avvocatura di Stato su Ilva che gli dava torto e che ha tenuto segreto” Di Maio ha “mentito e in un paese normale un ministro che lo fa due volte si deve dimettere”.