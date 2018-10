(ANSA) – VERONA, 27 OTT – Il Verona in rimonta batte il Perugia con la rete del grande ex Di Carmine. Una vittoria sofferta contro una squadra, quella umbra, che sciupa clamorosamente la palla del pareggio ma Silvestri ipnotizza Vido dal dischetto. Perugia in avanti grazie alla bella rete di Melchiorri, servito ottimamente da Vido. Il Verona non riesce a scalfire la difesa del Perugia che abdica solo davanti ad una gran punizione di Herdenson. In avvio di ripresa arriva la rete di Di Carmine, poi tanto Perugia con Silvestri decisivo sul rigore di Vido e determinante sul colpo di testa ancora di Vido.