(ANSA) – ROMA, 27 OTT – Finale numero 14 per Roger Federer nella sua Basilea. Il “padrone di casa” è infatti approdato all’ultimo atto dello “Swiss Indoors” in corso sul veloce indoor della città elvetica. In semifinale ‘King Roger’, n.3 del ranking mondiale e primo favorito del seeding, nonché campione in carica, ha liquidato per 6-4 6-1 il russo Daniil Medvedev. Domani si giocherà il titolo con il rumeno rumeno Marius Copil che a sorpresa ha eliminato il tedesco Alexander Zverev.