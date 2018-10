(ANSA) – VENEZIA, 28 OTT – L’acqua alta di 115 centimetri prevista per oggi a Venezia ha indotto gli organizzatori ha variare l’ultima parte del percorso della Venicemarathon, giunta alla 33/a edizione e in partenza da Stra. Il tratto finale della maratona sarebbe dovuto passare per piazza San Marco, che però a causa della marea sostenuta dovrebbe essere allagata. Il percorso è stato quindi leggermente variato rimanendo lungo la Riva degli Schiavoni e Riva dei Sette Martiri, dove si trova il traguardo. Sono oltre 13.000 i partecipanti alla Venicemarathon e alla 10 chilometri, provenienti da 67 nazioni.