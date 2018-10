(ANSA) – ROMA, 28 OTT – Lo statunitense Xander Schauffele vince al play-off il derby con Tony Finau e conquista il WGC-HSBC Champions di Shanghai, ultimo dei quattro eventi stagionali del mini circuito mondiale World Golf Championship. Successo in rimonta per il 25enne californiano, che ha superato il connazionale grazie a un birdie alla prima buca di spareggio. Grande rammarico per Finau, che nell’ultimo round ha sprecato un vantaggio di tre colpi. Dietro alla coppia Usa, terzo posto per Justin Rose (278, -10), campione uscente e quarto per il tailandese Kiradech Aphibarnrat e lo statunitense Andrew Putnam (280, -8). Sul green del GC Sheshan International buon risultato per Andrea Pavan. L’azzurro, al debutto in carriera in un torneo del WGC, s’è classificato 22/o (289, +1) nonostante un ultimo giro da dimenticare (parziale di 77, +5). Vincendo il duello con big del calibro di Dustin Johnson(30/o con 291, +3) e la sfida tutta italiana con Francesco Molinari, solo 43/o (295, +7).