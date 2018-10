(ANSA) – MILANO, 28 OTT – “Saremo soddisfatti se faremo risultati importanti, se ci ricollocheremo tra le prime quattro in classifica. Rimanere in Champions ora diventa come una vittoria di un titolo, perché ci sono squadre forti e tutti ambiscono a quello”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. “Ci sono squadre che vengono da anni che sono attive in quella classifica – ha proseguito Spalletti -. Abbiamo fatto risultati e prestazioni importanti, bisogna proseguire così. Turnover? È possibile, ieri in allenamento ho ricevuto ottimi segnale dalla squadra, vogliono reagire alle ultime partite”.