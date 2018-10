(ANSA) – TORINO, 28 OTT – “Uno per tutti, tutti per uno”: Cristiano Ronaldo, autore della doppietta che ha permesso di raggiungere e battere l’Empoli, sceglie di celebrare il gruppo. E suoi social posta una foto dei giocatori della Juventus che corrono sotto la curva tenendosi per mano. “#finoallafine” è l’hashtag scelto per festeggiare i tre punti ottenuti grazie alla sua doppietta.